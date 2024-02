Tradicional Bloco da Lama agita Carnaval de Paraty

Paraty – O tradicional Bloco da Lama arrastou foliões de várias idades, que se lambuzam de lama e seguem pelas ruas do bairro Jabaquara, no sábado (10). Com muita criatividade, os foliões criaram fantasias inusitadas, com performance remetendo aos primórdios da origem do homem.

Durante o percurso, o bloco de lambuzados de lama encantou os foliões com evoluções e representações performáticas, que misturam o amadorismo do coletivo com o talento intuitivo de alguns participantes, proporcionando um espetáculo único para o público presente.

Além da diversão, os organizadores do bloco aproveitam para conscientizar sobre a importância dos Manguezais, que são áreas úmidas que ocorrem na transição entre ambientes marinhos e terrestres, sujeitos ao regime de marés, formadas por árvores cujo nome popular inspira seu nome. Os manguezais são ecossistemas encontrados em diversos locais de Paraty e importantíssimos para a nossa biodiversidade.

A festa também aconteceu no Centro Histórico, na Avenida e nos bairros Jabaquara e Pontal com muito samba no pé e os tradicionais blocos.

TRADIÇÃO

Iniciado em 1986 por um grupo de amigos, o bloco é conhecido nacional e internacionalmente por festejar o carnaval de forma tão emblemática em Paraty.