Tradicional ‘Feira Livre’ será uma opção de compras de Natal neste domingo em Resende

Matéria publicada em 19 de dezembro de 2020, 08:22 horas

Ao todo, cerca de 40 barracas estarão oferecendo diversos produtos aos visitantes

Resende – Para quem ainda não comprou o presente da Natal para os familiares ou amigos, a tradicional Feira Livre de Resende é uma boa opção neste domingo.

E foi justamente com esse objetivo que a Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo está preparando mais uma edição especial da tradicional Feira Livre para abastecer as demandas do feriado do Natal. O evento acontece neste domingo, dia 20, no Parque das Águas, das 7h às 14h.

De acordo com o secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Tiago Diniz, a feira contará com diversas medidas de segurança para garantir a segurança sanitária da população e dos feirantes. Entre os cuidados, as barracas terão distanciamento seguro e haverá álcool gel e lavatórios para higienização das mãos disponíveis para todos os visitantes. Além disso, o uso de máscara é obrigatório dentro da feira.

– É aguardado um bom movimento em virtude dessa proximidade com o feriado. Toda a equipe estará preparada para garantir as medidas de segurança sanitária, o distanciamento social e a estrutura necessária. A Feira Livre é uma tradição consolidada entre a população e é uma atividade de grande importância que faz o escoamento da produção local, gera renda e fomenta a economia do município. A expectativa é de sucesso em mais uma edição especial de Natal – comentou Tiago Diniz.

Ao todo, cerca de 40 barracas, nas quais serão comercializados produtos do ramo de hortifruti, queijos, laticínios e derivados, além da peixaria. O espaço também conta com uma praça de alimentação, na qual os visitantes poderão consumir produtos como pastéis, acarajé, churrasquinho, linguiça no pão, sanduíches entres outros. Os artesãos seguem com um espaço para expor e comercializar produtos.