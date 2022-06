Tradicional festa de Saudade segue até segunda-feira em Barra Mansa

Matéria publicada em 10 de junho de 2022, 19:01 horas

Barra Mansa – No clima das festividades juninas, começou nesta quinta-feira (9), a tradicional festa do bairro Saudade, em Barra Mansa. As atividades culturais são complementares à programação religiosa preparada pela paróquia local, em comemoração ao dia de Santo Antônio – 13 de junho. O evento acontece entre a igreja e a praça da localidade, atraindo a população devota ao ‘santo casamenteiro’ e em busca de comidas típicas, chopes artesanais, feira de artesanato, brinquedos, shows de prêmios e musicais.

Quem passou pelo local no primeiro dia das atrações pôde conferir o projeto ‘Feira de Quinta’ em edição itinerante. As talentosas artesãs expuseram seus produtos na Praça Dom Sebastião Leme. A atração musical ficou por conta da dupla Julinho Marassi e Gutemberg.

Entre os que foram conferir o evento de perto, o presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo. Ele destacou a importância das manifestações culturais e religiosas na cidade.

– Uma festa se consolida como tradicional quando a comunidade a deseja e luta para que ela aconteça. Essa edição é a primeira desde 2019, quando precisamos ficar em isolamento devido à pandemia de Covid-19. Se não fosse todo o empenho da comunidade religiosa em torno do acontecimento da festa, ela não seria possível. A Fundação Cultura tem o dever de reconhecer essa manifestação legítima e espontânea e é isso que marca nossa identidade quanto cidade – destacou Bravo.

Quem também passou pela festa foi o prefeito Rodrigo Drable, a vice-prefeita Fátima Lima e grande parte do secretariado municipal.

– Se Barra Mansa tem um valor que é incomparável com outras cidades é a relação que temos entre nós. Essa cultura de respeito às pessoas e sermos amigos uns dos outros. Preparamos com muito carinho essa programação para nos encontrarmos e proporcionar lazer e diversão aos munícipes – disse o chefe do Executivo.

Atrações

Nesta sexta-feira (10), quem anima o público é o músico Erick Fabiano. Os grupos Opsamba e Partido a Mais tocam no sábado (11). O barra-mansense Vitão sobe ao palco no domingo (12). E a banda Handmade encerra os shows, na segunda-feira (13).