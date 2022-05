Tradicional Festa do Pinhão volta a movimentar Visconde de Mauá entre 13 e 15 de maio

Matéria publicada em 8 de maio de 2022, 11:09 horas

Abertura do evento acontece às 18h da próxima sexta-feira com uma programação variada e praça de alimentação com comidas típicas

Resende- Após dois anos de muita espera, em virtude da pandemia de Covid-19, a tradicional Festa do Pinhão vai voltar a agitar os amantes da gastronomia de qualidade e clima friozinho de serra. Entre os dias 13 e 15 de maio os moradores da Região das Agulhas Negras poderão contar com uma programação recheada com muita música e uma praça de alimentação recheada de diferentes produtos derivados do pinhão.

Como já é costume, a festa, com apoio da Prefeitura de Resende, vai acontecer no campo de futebol da Associação de Moradores do Lote 10. A abertura do evento será na próxima sexta-feira, dia 13, às 18h, já com o Concurso Rainha e Princesa do Pinhão. A banda Xoxote encerra a programação do primeiro dia de evento, subindo ao palco meia-noite e meia.

No domingo, dia 15, último dia de evento, haverá ainda a premiação do Festival Agulhas Negras, anunciando os vencedores das categorias Melhor Música, Melhor Intérprete, Melhor Instrumentista e Melhor Arranjo.

– Anunciar o retorno da Festa do Pinhão, evento tradicional na região, é poder proporcionar muita alegria. Sei que é uma festa que muitos moradores esperam, além de movimentar fortemente a economia e o turismo local. A fruta típica de Visconde de Mauá fomenta a agricultura familitar de muitas pessoas que moram no distrito – finalizou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Saúde

O Posto de Saúde de Visconde de Mauá funciona 24h e permanecerá assim durante os dias de festa, com profissionais para prestar atendimento a qualquer hora.

Confira o cronograma completo:

Sexta-feira (13)

18h – Abertura

18h – Concurso Rainha e Princesa do Pinhão

18h – Corporação Musical de Visconde de Mauá

19h – Coral do Visconde

21h – Léo Carvalho

22h30 – Moisés Diniz

0h30 – Xoxote

1h – Ganjah Mountain

Sábado (14)

11h – Torneio de Truco

13h – Chegada da Cavalgada

13h – Os Brabos do Forró

15h – DJ Maurício Marcedo

19h – Edson Costa

20h – Luciano Jardim

21h – Joyce Sophie

22h15 – On The Route

23h30 – Yolanda e Rafaela

01h – Márcio Henrique e Gabriel

Domingo (15)

12h – Faísca

13h – Festival Agulhas Negras

17h – Apresentação de Dança Viva Mauá

18h30 – Barbarada Liberdade

20h – Gota Serena

21h – Wendel Epreira (Erik B.)

22h30 – Quartetum Brasil

* Haverá apresentação do DJ Doberman todos os dias.