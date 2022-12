Tradicional restaurante de Portugal abrirá filial em Miguel Pereira, interior do Rio - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2022, 15:00 horas

Miguel Pereira foi a cidade escolhida por grupo de empresários portugueses que estão à frente do famoso ‘Pedro dos Leitões’

O governador Cláudio Castro recebeu nesta quinta-feira (15/12), no Palácio Laranjeiras, no Rio, o prefeito de Miguel Pereira, Andre Português, e um grupo de empresários lusitanos, sócios-proprietários do Pedro dos Leitões. Fundado há 81 anos, o restaurante é um dos mais tradicionais de Portugal e terá unidade no município.

Castro ouviu diretamente do prefeito da cidade do Centro-Sul fluminense e dos empreendedores a intenção de aproveitar o fluxo de turistas no interior do estado para expandir as oportunidades de negócios, além de atrair novos investimentos e gerar mais empregos.

– Isso mostra o quanto o nosso trabalho está recuperando a credibilidade do estado e mais: estamos abrindo oportunidades inéditas para a atração de investimentos, novos empregos e renda para a população fluminense – afirmou o governador Cláudio Castro.

Incentivo ao turismo

Recentemente o Governo do Estado lançou o Plano Estratégico Turismo RJ+10, que visa resgatar o protagonismo do Rio de Janeiro como vitrine do país. Entre outras atividades, a ação tem por objetivo investir US$ 100 milhões por ano na propagação do turismo fluminense.

– Tivemos uma ótima reunião, vamos trazer o Pedro dos Leitões para o Brasil, em especial para o Estado do Rio de Janeiro, na cidade de Miguel Pereira. Será um restaurante temático. Será construído no Lago Javary, uma grande parceria com o Grupo Mocellin, da churrascaria Mocellin e, com certeza, quem ganhou aqui foi o estado do Rio com o aquecimento da economia, trazendo recursos novos e gerando empregos. É Miguel Pereira se transformando em uma nova cidade e uma nova opção para aquecer a economia do estado do Rio de Janeiro – comemorou o prefeito de Miguel Pereira, André Português.

O prefeito também citou o projeto de tornar Miguel Pereira na cidade conhecida como “Gramado Fluminense”, em alusão ao famoso município do Rio Grande Sul. Recentemente, foi inaugurado em Miguel Pereira o maior parque dos dinossauros do mundo.