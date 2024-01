Piraí – O tráfego está congestionado na região da Serra das Araras, em Piraí, na pista sentido São Paulo. A informação é da Concessionária CCR RioSP, que emitiu nota em seu site às 12:03h desta segunda-feira (22). Quem está saindo do Rio deve ter paciência ou procurar rotas alternativas. A CCR RioSP está realizando serviços de manutenção no trecho que cedeu na manhã de domingo (21).

Segue a nota na íntegra: ‘Tráfego congestionado na Serra das Araras (Pirai/RJ) devido manutenção no pavimento, na altura do km 228+020 sentido São Paulo. O tráfego flui no local pela faixa da direita. Não há restrição de veículos. km inicial: 218 / km final: 228’.