Tráfego intenso na tarde deste domingo na Dutra, sentido Rio

Matéria publicada em 14 de maio de 2023, 16:25 horas

Resende – Um acidente na Rodovia Presidente Dutra, em Resende, na tarde deste domingo (14), está deixando o trânsito lento na via, no sentido Rio, entre os KM-309 e KM-307.

O trânsito está fluindo lentamente, por isso é preciso paciência.

Duas carretas estão paradas na via, aumentando ainda a lentidão. Além disso, uma carreta com carga super dimensionada está parada no acostamento, em Porto Real.