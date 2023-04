Tráfego na Dutra e Rio-Santos deve aumentar a partir de hoje - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de abril de 2023, 08:14 horas

Sul Fluminense – A CCR RioSP realiza, entre os dias 6 e 10 de abril, feriado de Páscoa, uma operação especial de orientação e atendimento ao motorista que estiver em viagem pela Via Dutra (BR-116) e Rio-Santos, a BR-101. Durante esse período são esperados mais de dois milhões de veículos. A concessionária aproveita o período de maior movimento nas duas rodovias federais para reforçar a sua campanha ‘Se beber, não dirija’.

A combinação é perigosa pois o motorista que une bebida e direção põe em risco não somente a própria vida, mas também de passageiros, outros motoristas, pedestres e ciclistas. Mundialmente, em cerca de 35% a 50% das mortes registradas nas vias, constata-se a presença de álcool, segundo dados da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego – ABRAMET.

A campanha da concessionária orienta e alerta os motoristas sobre os riscos de beber e dirigir, com mensagens nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs), faixas na rodovia e materiais informativos na programação da CCRFM 107.5. “Com o objetivo de contribuir com a segurança dos motoristas e passageiros, sempre temos a preocupação de realizar campanhas educativas e operacionais que envolvam os nossos clientes”, comentou Rodolfo Borrel, Gerente de Atendimento da CCR RioSP.

Expectativa de tráfego para o feriado de Páscoa – Via Dutra

Para o feriado de Páscoa, a Concessionária prevê um aumento no volume de tráfego na Via Dutra já a partir da tarde dessa quinta-feira, dia 06/04, véspera de feriado de Páscoa, quando são esperados mais de 580 mil veículos. Já no domingo, dia 09, e na segunda, dia 10/04, retorno do feriado prolongado, devem circular pelo trecho administrado pela CCR RioSP pouco mais de 870 mil veículos. O fluxo deve ser mais intenso após o almoço, principalmente no domingo.

Hoje, a CCR RioSP administra o trecho entre São Paulo e Seropédica da BR-116. Abaixo, previsão de saída e retorno do feriado de Páscoa na BR-116 (Via Dutra).

Previsão de tráfego na Via Dutra (BR-116)

Quinta-feira (06/04)

585.383 mil veículos

Sexta-feira (07/04)

510.894 mil veículos

Domingo (09/04)

516.651 mil veículos

Segunda-feira (10/04)

355.668 mil veículos

Expectativa de tráfego para o feriado de Páscoa – Rio-Santos

Quem vai curtir o feriado de Páscoa nas praias da Costa Verde Fluminense e em Ubatuba (SP), o movimento também será intenso. Assim como na Via Dutra, a Concessionária prevê um aumento no volume de tráfego na Rio-Santos, a BR-101, já a partir de quinta-feira, dia 06/04. Nesse dia são esperados mais de 316 mil veículos nos 270km da rodovia federal administrada pela CCR RioSP. Depois disso o tráfego volta a ficar intenso no domingo, retorno do feriado prolongado. Para esse dia, são esperados cerca de 278 mil veículos. Abaixo, previsão para saída e retorno do feriado de Páscoa na BR-101 (Rio-Santos).

Previsão de tráfego na Rio-Santos (BR-101)

Quinta-feira (06/04)

316.341 mil veículos

Sexta-feira (07/04)

301.996 mil veículos

Domingo (09/04)

277.688 mil veículos

Free flow

Desde o último dia 31/03, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou o início da cobrança da tarifa do pedágio free flow – novo sistema eletrônico de pagamento de pedágio na Rio-Santos. Veja como pagar a tarifa do free flow e evitar multa.

Todos os veículos com TAG tem desconto de 5% na tarifa de pedágio

Os veículos leves com TAG têm desconto progressivo a partir da segunda até a trigésima passagem, desde que realizadas no mesmo local/sentido, dentro do mês vigente. Os descontos podem variar entre 5 e 70%. Para saber mais acesse o site www.ccrriosp.com.br/freeflow; e baixe a tabela com os valores dos descontos em cada um dos pórticos do free flow;

Há duas maneiras de funcionamento: uma pela leitura de uma TAG previamente instalada no para-brisa; outra pela leitura da placa dos veículos;

No primeiro caso, a passagem será cobrada direto na fatura da operadora de TAG com o desconto previsto para o usuário frequente, que pode alcançar até 70%;

Já para o motorista que não tem TAG instalada no para-brisa, o autopagamento da tarifa poderá ser feito por WhatsApp/Chatbot, App ou portal web da concessionária, por meio de PIX ou cartão de crédito;

Para evitar multas, a tarifa deve ser paga em até 15 dias corridos após a passagem. O não pagamento da tarifa está sujeito a multa de trânsito no valor de R$ 195,23 e 5 pontos na carteira (Artigo 209 do Código de Trânsito Brasileiro), além de multa e encargos moratórios pelo atraso.

Os pórticos estão instalados em Paraty (km 538), Mangaratiba (km 447) e Itaguaí (km 414). Conforme prevê o contrato de concessão, nos finais de semana e feriados nacionais, como à Páscoa, a tarifa tem valor diferenciado – R$ 6,80. Para veículos comerciais, a tarifa é multiplicada pelo número de eixos. As informações sobre free flow podem ser consultadas no portal web da concessionária. O endereço é www.ccrriosp.com.br/freeflow.

Operação especial de atendimento das equipes operacionais

Para auxiliar os usuários durante a viagem, as duas rodovias serão inspecionadas por viaturas que estarão 24 horas à disposição dos clientes, em regime de revezamento. Também será implantada a operação visibilidade, com viaturas posicionadas em locais estratégicos da Via Dutra e da Rio-Santos, para agilizar o deslocamento e atendimento de ocorrências nas rodovias. No caso da Via Dutra, também haverá reforço operacional nas praças de pedágio e realização de operação papa-filas, quando necessário, que consiste na venda de cupons nas filas das cabines. Lembrando que os motoristas com TAG no veículo têm descontos progressivos no pedágio. Na Via Dutra, os descontos variam entre 5% e 73%. Para saber mais, acesse https://www.ccrriosp.com.br/servicos/desconto-no-pedagio

Obras

A concessionária está com obra 24 horas no km 214,6 da pista marginal, em Guarulhos, na Via Dutra. No local, o tráfego flui pela faixa da esquerda. Nos demais trechos, os serviços serão suspensos na quinta-feira, dia 06/04, após o meio-dia. Entre sexta-feira, dia 07/04, e domingo, os trabalhos ocorrerão apenas durante a madrugada (entre 22h e 5h).

Na BR-101, os serviços serão suspensos na quinta-feira, dia 06/04, após o meio-dia. Entre sexta-feira e domingo, os trabalhos ocorrerão apenas durante a madrugada (entre 22h e 5h).

A concessionária ressalta que ao passar pelos trechos em obras o motorista deve redobrar a atenção e respeitar a sinalização implantada e o limite de velocidade.