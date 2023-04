Tráfego Pago: O Grande Filtro

Matéria publicada em 22 de abril de 2023, 14:11 horas

Nas ciências, existe uma teoria chamada de O Grande Filtro. Ela propõe que o planeta Terra é o único com vida no Universo porque há uma grande barreira que impede que a vida se desenvolva ou continue existindo, e esse filtro é tão seletivo que apenas nós, de alguma forma, conseguimos passar por ele. Não é preciso, entretanto, olhar para os cosmos para ter um vislumbre dessa hipótese, ela já ocorre no nosso dia a dia toda vez que abrimos o iFood e vamos pedir no restaurante que vimos mais cedo em alguma publicidade.

No meio empresarial, existe uma barreira que impede inúmeras empresas de continuar crescendo e alcançando novos públicos, essa limitação é também o maior propulsor para um negócio crescer — a publicidade. Ela é o Grande Filtro do mundo dos negócios, empresas gigantes de vendas, Wallmart, Coca Cola, Dell, só cresceram com tanta força por saber utilizar essa ferramenta com maestria. É importante sempre entender onde essa força da publicidade está e acompanhar suas mudanças, nos anos 90 estava concentrada nos outdoors e na televisão, 15 anos atrás influenciadores e eventos patrocinados começaram a ganhar mais foco, e recentemente houve a mais nova área onde essa força aparece, mas dessa vez bem mais acessível e automatizada: o Tráfego Pago.

O Tráfego Pago é o passo mais importante de qualquer empresa que quer acompanhar a migração das pessoas para o meio digital, cada vez mais pessoas estão utilizando as redes sociais e durante mais tempo, elas são excelentes em chamar e prender atenção, e isso é uma oportunidade que deve ser agarrada com todas as forças, e o mais cedo possível. Essas ferramentas de tráfego, não só o pago, como também o orgânico, quando bem aplicadas, fazem uma segmentação de público que mostra os seus produtos para as pessoas possivelmente mais interessadas no momento.

Diferentemente de estratégias mais antigas, como as propagandas na televisão, você consegue ter certeza do número exato de pessoas que veio comprar o seu produto através do tráfego que você fez, consegue ver até o perfil desse público, o gênero que mais comprou, a idade que mais busca tal serviço, o bairro da sua cidade mais interessado, e utilizar esses dados para fazer seus anúncios serem cada vez mais eficientes. Não é uma ilusão coletiva ou uma mentira, é uma realidade, e cada vez mais empresas ignoram essa oportunidade e limitam seu próprio crescimento.