Traficante do Complexo do Alemão é preso em Paraty - Diário do Vale

Traficante do Complexo do Alemão é preso em Paraty

Matéria publicada em 19 de março de 2023, 12:58 horas

Criminoso estaria traficando no dia em que resultou na tentativa de homicídio de um Policial Militar

Paraty – Os policiais militares da 2ª Comando de Independente de Polícia Militar (2ªCIPM), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), com base em informações do Disque Denúncia, prenderam na noite de sábado (18), na Avenida Aloísio de Castro, no Condado, em Paraty, um criminoso de 20 anos, que seria oriundo do tráfico de drogas do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.

Os agentes foram chamados para averiguar a denúncia de tráfico de drogas, nas proximidades das “casinhas populares”. No local, os policiais localizaram e prenderam o suspeito, que não ofereceu resistência ao ato de prisão. Com ele foram apreendidos, 18 Eppendorfs de cocaína e 55 trouxinhas de maconha prensada.

Na denúncia ainda foi informado que o suspeito estaria traficando, no dia em que resultou na tentativa de homicídio de um sargento da Polícia Militar, que veio a ser atingido por disparos de armas de fogo, conforme R.O da 167ª DP, no dia 12 deste mês. O preso e material apreendido foram encaminhados à 167ª DP. O suspeito foi autuado no Artigo 33 da Lei 114343/2006.