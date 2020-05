Traficante é preso em Angra por PMs de folga

Matéria publicada em 9 de Maio de 2020, 14:23 horas

Angra dos Reis – Dois policiais militares do 33º BPM (Batalhão da Polícia Militar) de Angra dos Reis, que estavam de folga, prenderam dois homens, sendo que um deles é um traficante conhecido como “Nani”, na noite de sexta-feira (08). Além das prisões, ocorreram apreensões de 19 pinos de cocaína, 29 tiras de maconha e R$ 30 reais em espécia, no Parque Mambucaba.

De acordo com os policiais, já existiam informes do Disque Denúncia sobre tráfico de drogas na Travessa Nova Felicidade, nas proximidades da Rua São José.

Com essas informações, os agentes observaram um veículo estacionado, na qual um homem de bicicleta se aproximou, entregou o dinheiro ao motorista e em troca recebeu um pino, com aparência similar a abordagem por traficantes de drogas. Durante a abordagem, os agentes identificaram o homem como sendo o vulgo “Nani”. Ele e os materiais apreendidos foram levados para a 166ª DP (Angra), onde a ocorrência foi registrada.

Moradores podem denunciar atividades criminosas no município pelo Disque Denúncia através do número 0300 253 1177 ou utilizando o aplicativo “Disque Denúncia RJ”. As denúncias são anônimas.