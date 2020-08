Traficantes arremessam granada contra PMs em Volta Redonda

Matéria publicada em 24 de agosto de 2020, 06:28 horas

Volta Redonda – Policiais Militares da 2 Companhia e traficantes do bairro Jardim Belmonte voltaram a se enfrentar, neste domingo 23, por volta das 16 horas. Depois de um intenso tiroteio, os bandidos arremessaram uma granada contra os PMs, mas ela não explodiu.

De acordo com os policiais, o pino de segurança da granada não foi removido corretamente. Com isso, o artefato ficou jogado na rua e foi recolhido após a situação no bairro ser estabilizada.

Os policiais foram ao local para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas. Ao entrarem na servidão Boa Esperança, no entanto, foram atacados a tiros e tiveram de revidar.

Os traficantes atiravam por trás de um muro, que dá acesso a uma área de mata. Para conseguirem tempo para fugir, lançaram a granada. Em seguida, dois suspeitos foram abordados e com eles encontrados 12 pinos de cocaína. A dupla foi ouvida na delegacia e em seguida liberada.

No dia 16 de agosto, policiais da mesma companhia já haviam se envolvido em um pesado confronto com traficantes do bairro, ligados à uma facção criminosa. Neste dia, um suspeito foi morto e outros dois acabaram presos.