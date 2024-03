Traficantes do CV usavam túmulos para esconder drogas em Resende

Resende – A Polícia Militar encontrou, no início da noite desta segunda-feira (4), certa quantidade de drogas escondida dentro do Cemitério Municipal, no Alto dos Passos. De acordo com a ocorrência, equipes foram ao local para averiguar uma denúncia sobre a prática de tráfico dentro do cemitério.

Os policiais fizeram o monitoramento dos suspeitos e conseguiu flagrá-los traficando drogas. Alguns conseguiram fugir, mas dois foram abordados e detidos.

Sobre um túmulo, os agentes encontraram 409 pinos de cocaína, nov e tiros de maconha, um tablete de maconha, cinquenta frascos de lança-perfume, um celular, R$ 151 e diversas etiquetas para endolação de entorpecentes.

Os suspeitos – de 19 e 20 anos – foram conduzidos à 89ª Delegacia de Polícia. Um deles tem anotações por tráfico e porte ilegal de arma de fogo.