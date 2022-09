Traficantes expulsam morador e usam apartamento como depósito de drogas em Resende

Matéria publicada em 5 de setembro de 2022, 08:57 horas

Resende – Após informações repassadas pelo Disque Denúncia ao 37º Batalhão da PM, policiais militares apreenderam drogas num apartamento na Rua 15, no bairro Fazenda da Barra III, em Resende. A ação foi nesse último fim de semana.

Os agentes foram informados que o morador do imóvel foi expulso, junto com sua família, por traficantes que passaram a usar o local com depósito de drogas. Ninguém foi preso.

Foram apreendidos 2.800,00 sacolés vazios e 2.000,00 etiquetas. O material foi recolhido e levado para a 89ª DP (Resende).