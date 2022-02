Tragédia em Petrópolis faz governador cancelar agenda em Volta Redonda

Matéria publicada em 15 de fevereiro de 2022, 21:35 horas

Volta Redonda e Petrópolis – A tragédia ocorrida na noite desta terça-feira, dia 15, em Petrópolis, atingida por forte temporal que deixou pelo menos seis pessoas mortas e vítimas soterradas, fez o governador do Estado, Cláudio Castro, cancelar a agenda que cumpriria amanhã em Volta Redonda. Ele estava em Barra Mansa quando ficou sabendo que o município da Região Serrana foi devastado pelo temporal, e seguiu direto para Petrópolis. A força da correnteza arrastou carros e assustou pedestres e comerciantes. Também houve queda de barreiras.

Até às 20 horas, 120 bombeiros do quartel da cidade já estavam nas ruas e 60 militares seguem em deslocamento para Petrópolis. Estão sendo enviadas oito ambulâncias para a cidade para atuar no socorro às vítimas. Dez aeronaves foram disponibilizadas para chegar à cidade na manhã desta quarta-feira.

A Defesa Civil registrou, até por volta das 22 horas de terça-feira, dia 15, 49 ocorrências de deslizamentos em diferentes bairros. Em seis horas, choveu mais que o esperado para o mês inteiro. O O índice da chuva chegou a 259 milímetros.

O 26º BPM (Petrópolis) atua em apoio na operação na cidade em auxílio a órgãos municipais. Às 22h haverá uma reunião no quartel de Petrópolis com órgãos do Governo do estado para alinhar ajuda em conjunto para intensificar as ações de salvamento, segundo informações do governo do estado.