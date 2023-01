Tragédia na Rodovia do Contorno: morre a 5° vítima do acidente de sábado - Diário do Vale

Tragédia na Rodovia do Contorno: morre a 5° vítima do acidente de sábado

Matéria publicada em 29 de janeiro de 2023, 08:29 horas

Um menino de 8 anos morreu na madrugada deste domingo (29) no Hospital São João Batista. Ele é a quinta vítima fatal de um grave acidente ocorrido no fim da tarde deste sábado (28), na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. Dois veículos teriam colidido frontalmente. A criança, que completaria 9 anos nesta segunda-feira (30), chegou em estado grave no hospital. A equipe médica teria avaliado que ela precisaria amputar as pernas. No entanto, ela não resistiu e acabou morrendo. No mesmo acidente morreram o pai, a mãe, um bebê de 1 ano e um rapaz que estava no outro veículo envolvido no acidente. O tio do menino, de 21 anos, segue internado no hospital e não corre risco de morte.

A família estaria retornando de um evento em um resort em Barra do Piraí.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu realizaram o resgate. O acidente causou comoção entre militares, enfermeiros e médico da equipe de resgate.

O acidente – O ponto onde ocorreu o acidente, entre os condomínios Mariana e Alphaville, é o mesmo onde foram registradas outras colisões nas últimas semanas, principalmente após chover. Em novembro do ano passado, Michelle Stulz Gerhardt, de 43 anos, morreu na hora após o carro em que estava colidir com um caminhão, que vinha no sentido contrário da pista.

O marido de Michelle e a filha do casal, de 6 anos ficaram feridos no acidente. O homem teria perdido o controle da direção quando estava a caminho da Via Dutra.

Manutenções emergenciais

Dias após o acidente de novembro, a Prefeitura de Volta Redonda solicitou através da Procuradoria Geral do Município uma audiência especial com o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) para a realizações de manutenções emergenciais na Rodovia do Contorno.

Além do número de acidentes, o pedido é baseado em um laudo técnico da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, que aponta diversos defeitos estruturais que podem provocar novos acidentes, além de condições precárias de manutenção e sinalização, principalmente no período de chuvas.

O pavimento da rodovia tem graves problemas como afundamentos, fissuras, trincas e rachaduras “couro de jacaré”. Este tipo de defeito, que antes era localizado próximo ao Residencial Jardim Mariana, no Km 3,8, se alastrou ao longo da via, em especial no Km 8, onde ocorreu a remoção superficial do revestimento asfáltico.