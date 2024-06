Trágico acidente mata homem na Dutra, em Piraí

Piraí – Um homem de aproximadamente 46 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi vítima de um atropelamento na noite de sexta-feira (29), na altura do km 248 da Dutra, sentido São Paulo, em Piraí. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada após receber informações sobre uma possível vítima de atropelamento na via.

A equipe da 7ª Delegacia da PRF, Unidade Operacional Caiçara, deslocou-se ao local e constatou que um homem, ainda não identificado e com idade aproximada de 46 anos, havia sido atropelado. Ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Segundo a PRF, o veículo que causou o atropelamento não foi identificado, pois o motorista fugiu do local do acidente.

Devido à falta de iluminação no trecho onde o corpo foi encontrado, o cadáver acabou sendo dilacerado por diversos veículos que passaram por cima dele antes da chegada das equipes de emergência. Vestígios de sangue e material biológico na pista indicam que o corpo foi arrastado por cerca de 100 metros pelos veículos subsequentes.

Testemunhas relataram que a vítima havia saído de um bar nas proximidades, onde havia ingerido bebidas alcoólicas antes do ocorrido. As autoridades continuam investigando o caso para identificar o motorista responsável pelo atropelamento e esclarecer as circunstâncias do acidente.