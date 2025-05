Trailer da Guarda Municipal é instalado na Praça da Emancipação em Valença

Itatiaia – A Prefeitura de Itatiaia instalou um trailer da Guarda Civil Municipal na Praça da Emancipação, no bairro Campo Alegre, nesta quarta-feira (30). A unidade móvel ficará a partir de agora no local para garantir a segurança dos moradores que frequentam a praça diariamente e a região.

Além disso, a Praça da Emancipação também recebeu melhorias como o funcionamento do chafariz, nova iluminação pública, serviços de capina e limpeza.

“Com o trailer da Guarda Municipal presente a população poderá ter um espaço de lazer e de encontros com mais segurança. E realizamos serviços de melhorias para oferecer mais comodidade para os moradores. Lembrando que amanhã, dia 1°, a praça receberá a Festa do Trabalhador com atrações para toda a família, das 12h às 20h”, disse o prefeito Kaio Márcio.