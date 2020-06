Transferida mulher presa com 70 quilos de maconha e réplica de fuzil

Matéria publicada em 19 de junho de 2020, 18:07 horas

Volta Redonda – O delegado titular da 93 DP (Volta Redonda), Victor Arthur Tuttman, disse na tarde desta sexta-feira (19) , que a mulher presa no dia anterior, com 70 quilos de maconha, foi transferida nesta tarde, da Delegacia de Volta Redonda para o sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro.

Segundo o delegado, a mulher mantinha um depósito de drogas na casa dela, no Açude, além ser companheira do gerente do tráfico na localidade.

Tuttman disse que a suspeita foi indiciada por tráfico de drogas.

– O local onde ela foi presa, funcionava como um posto de enrolação de drogas e distribuição de entorpecentes fracionados na região do Açude – disse Tuttman.

Além da maconha, policiais civis aprenderam ainda, uma réplica de fuzil e balança de precisão. A unidade pede que os moradores colaborem enviando denúncias para o Whatsapp da 93ª DP (24) 99924-2496, pelo número 197 da Polícia Civil ou pelo Disque-Denúncia, pelo telefone: 2253-1177.