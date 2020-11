Transformador pega fogo e deixa moradores sem energia no Laranjal; veja vídeo

Matéria publicada em 11 de novembro de 2020, 19:50 horas

Moradores do bairro Três Poços também estão sem luz devido a queda de uma árvore

Volta Redonda– Um transformador pegou fogo em um poste de energia elétrica, no bairro Laranjal, na noite desta quarta-feira, dia 11. Moradores do bairro ficaram assustados com o barulho da explosão e estão sem luz neste momento.

Um internauta que passava pelo local gravou um vídeo no momento do incêndio. Parte da Vila Santa Cecília também está sem energia elétrica. Segundo um morador, que entrou em contato com a Light, a previsão de retorno da energia, segundo a empresa é até 00h54.

Moradores do bairro Três Poços também estão sem luz

Moradores da Rua Érika Berbert, no bairro Vila Rica-Três Poços, estão sem energia elétrica devido a queda de uma árvore na rede elétrica. O acidente ocorreu, por volta das 19h, em decorrência da chuva no início da noite desta quarta-feira, dia 11.