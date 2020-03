Trânsito em trecho da RJ-155 segue pelo acostamento entre Angra e Barra Mansa

Matéria publicada em 3 de março de 2020, 12:26 horas

Angra dos Reis – A Defesa Civil e o DER-RJ (Departamento de Estradas e Rodagens) decidiram manter a RJ-155 liberada para tráfego, apesar de uma cratera estar avançando na pista, na altura do quilômetro 18. Os veículos que passam pela Rodovia Saturnino Braga, liga Barra Mansa a Angra dos Reis, estão passando pelo acostamento da pista.

De acordo com o engenheiro da Defesa Civil de Angra dos Reis, Pedro França Magalhães, placas serão instaladas no decorrer da rodovia para orientar e avisar os motoristas sobre as condições do trecho, na RJ-155, no intuito de evitar transtornos e acidentes. A preocupação do órgão é que a cratera ceda ainda mais no decorrer dos dias.

A Defesa Civil e o DER-RJ aconselham que os condutores desviem o trânsito para a RJ-149, que liga Rio Claro a Mangaratiba, na Serra do Piloto.

De acordo com a Defesa Civil de Angra dos Reis, a Serra do Piloto a princípio está com tráfego normal, mas que os condutores devem ter cuidado ao dirigirem pela serra.