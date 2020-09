Trânsito entre Barra do Piraí e Volta Redonda é impactado devido à remoção de carreta, diz PRF

Matéria publicada em 12 de setembro de 2020, 11:09 horas

Barra do Piraí – A remoção da carreta tanque envolvida no acidente desta sexta-feira, 11, no km 274 da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), próximo a Dorândia, distrito de Barra do Piraí, vem provocando impacto no trânsito entre os municípios de Barra do Piraí e Volta Redonda na manhã deste sábado, 12. A informação é de agentes da Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com a PRF, há o registro de grande retenção a partir do km 274 em virtude de destombamento do veículo, além da remoção de destroços e limpeza da pista, com ambos sentidos interditados; chegando próximo ao km 283, próximo ao acesso da Rodovia do Contorno.