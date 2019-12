Trânsito na RJ-145 é liberado após deslizamento de pedras em Valença

Matéria publicada em 24 de dezembro de 2019, 12:44 horas

Estrada estava parcialmente bloqueada desde a tarde de segunda-feira (23)

Valença – O trânsito no trecho entre Barra do Piraí e Valença, da RJ-145, foi liberado na manhã desta terça-feira (24), após um trabalho de limpeza da pista realizado por equipes da Defesa Civil e do DER(Departamento de Estradas de Rodagem).

Um trato foi utilizado para remoção das pedras.

A pista estava parcialmente bloqueada desde a tarde de segunda-feira (23) graças a chuva forte que provocou um deslizamento de pedra no trecho.