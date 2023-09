Transmissão Vertical do HIV: Barra Mansa elimina transmissão e pode ganhar selo Ministério da Saúde

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa enviou um relatório ao Ministério da Saúde e recebeu, em agosto, a visita de uma equipe técnica do órgão. Com a análise dessas informações, o município poderá obter ainda este ano a inédita Certificação da Eliminação da Transmissão Vertical de HIV. No estado do Rio de Janeiro, apenas Barra Mansa e Petrópolis estão aptas para tal reconhecimento. O município pode ser contemplado graças às ações desenvolvidas pela Secretaria de Saúde na prevenção da transmissão vertical do vírus HIV – causador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS).

Em Barra Mansa, a prevenção da transmissão vertical do HIV é realizada pelo Programa de IST/AIDS, com atuações no Hospital da Mulher, nas unidades de Atenção Primária à Saúde, no Laboratório Municipal, entre outros dispositivos da rede municipal de saúde. Quando uma gestante tem o diagnóstico positivo do HIV, ela realiza o pré-natal de risco no Hospital da Mulher e é atendida pelo Programa IST/AIDS. Após o nascimento, a criança é acompanhada por um infectologista pediatra e recebe uma fórmula láctea infantil fornecida pelo estado.

O secretário de Saúde de Barra Mansa, Sérgio Gomes, falou sobre o comprometimento de todos os profissionais que trabalham na área. “Temos uma equipe que trabalha diariamente em busca de melhores resultados. Realizamos testes rápidos em todas as unidades de Atenção Primária e ocorre um trabalho de intersetorialidade envolvendo o Programa IST/AIDS, o Hospital da Mulher e as unidades de saúde. E, como consequência desse trabalho, não temos nenhuma criança contaminada por transmissão vertical do HIV, o que é algo a ser destacado”, declarou.

A enfermeira do Programa IST/AIDS de Barra Mansa, Tatiane Tavares Ferreira, disse que o relatório enviado em julho ao Ministério da Saúde foi bastante extenso e detalhado, o que demandou muito tempo e esforço para a coleta e apresentação dos dados. “Nosso trabalho foi elogiado pelo Ministério da Saúde. A equipe disse que o trabalho foi bem elaborado e tivemos um parecer muito favorável sobre o relatório. O resultado oficial ainda não saiu, mas deve ser divulgado em outubro deste ano”, informou.

O que é transmissão vertical?

De acordo com informações do Ministério da Saúde, a transmissão vertical (da mãe para o seu filho) é a principal via de infecção pelo HIV na população infantil. No Brasil, essa forma de transmissão tem sido responsável por cerca de 90% dos casos notificados de AIDS em menores de 13 anos. Estima-se que 15 a 30% das crianças nascidas de mães soropositivas para o HIV adquirem o vírus na gestação, durante o parto ou por meio da amamentação.