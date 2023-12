Transporte Cidadão leva novo grupo de pessoas com deficiência para visitar a Casa do Papai Noel

Volta Redonda – Um grupo de sete pessoas com deficiência (PCDs) que, acompanhados por seus responsáveis, realizaram na noite dessa quinta-feira (21) a visita à Casa do Papai Noel, localizada na Praça Brasil, no bairro Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Eles puderam conhecer o Bom Velhinho graças ao micro-ônibus do programa Transporte Cidadão, da Prefeitura de Volta Redonda.

O veículo do governo municipal – que possui os recursos de acessibilidade para o transporte público – percorreu vários bairros de Volta Redonda (Três Poços, Santa Cruz, Vila Brasília, Retiro, Açude, Belmonte e São Lucas) a fim de pegar os PCDs, cujos responsáveis entraram em contato com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) interessados em utilizar o serviço. Entre eles estavam cadeirantes, pessoas com autismo, paralisia cerebral, mielomeningocele e hidrocefalia, entre outros, que, sem o Transporte Cidadão, dificilmente teriam como visitar o Papai Noel.

Entre os PCDs que realizaram a visita estava Elaine Cristina da Silva, de 42 anos, moradora do bairro Retiro. Sua mãe, Gina Maria Jorgina Ferreira da Silva, de 81 anos, soube por meio da Apadefi (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Físicos de Volta Redonda), onde leva a filha durante a semana, que um grupo de autistas havia conhecido o Papai Noel graças ao Transporte Cidadão, e por isso entrou em contato com a SMPD para se informar a respeito da próxima data em que o ônibus realizaria o serviço.

“Minha filha é cadeirante e tem paralisia cerebral, pois teve falta de oxigenação no cérebro durante o nascimento. Eu costumo levá-la na Casa do Papai Noel todos os anos, mas sempre dependemos do transporte coletivo, e é muito complicado, ainda mais com esse calor. Quando soube que a prefeitura oferecia o transporte, entrei em contato com a secretaria para marcar a visita. É muito bom, pois ela vai ficar feliz; a Elaine adora ver o Papai Noel”, contou Gina, comentando ainda sobre o processo de inclusão dos PCDs que o Transporte Cidadão proporciona.

“Elas são crianças especiais, mas têm o mesmo sonho que as outras crianças têm, né? Só de ver a casinha do Papai Noel e ir lá, ter um retrato com ele, é a realização de um sonho deles”, completou a mãe de Elaine.

Visita

Essas declarações foram dadas ainda em casa, antes de embarcarem no micro-ônibus. Ao chegarem à Praça Brasil, era possível observar no rosto de cada um a expectativa pela visita ao Bom Velhinho, que foi marcada por muita alegria e pela simpatia e carinho do Papai Noel e suas ajudantes.

Reunidos após a visita, os PCDs e seus responsáveis eram o sinônimo da felicidade. Entre eles estavam, claro, Dona Gina e Elaine. “Foi muito bom esse passeio pra eles, espero que se repita sempre, pois eles ficaram muito felizes. E é bom saber que podemos contar com o micro-ônibus, deu tudo certo”, disse.

Moradora do São Lucas, Ana Lúcia Franco de Souza, 50 anos, levou o filho Pedro Henrique, de 15 anos, também por meio do Transporte Cidadão, e estava feliz por poder proporcionar a ele mais um momento especial.

“Acho que é primordial essas coisas pra eles, pois percebem que eles também fazem parte, que podem usufruir da praça, estar com o Papai Noel. Eles fazem parte da sociedade também”, disse Ana Lúcia.

O Transporte Cidadão

O serviço Transporte Cidadão é ofertado aos moradores de Volta Redonda que possuem deficiências para se locomoverem no transporte coletivo, e é ofertado através de um micro-ônibus que busca o cidadão em sua residência e o leva para o destino final, seja para procedimento médico ou para o lazer.

Os interessados em utilizar o transporte devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), localizada na Rodoviária Municipal Prefeito Francisco Torres (Avenida dos Trabalhadores, 330). Para realizar o cadastro, é preciso levar a seguinte documentação no horário de funcionamento da secretaria (segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h): comprovante de residência; foto 3×4; e laudo atualizado para utilizar o serviço.

Para mais informações, os interessados podem ligar para o telefone (24) 3343-7035, da STMU, que é o mesmo número para solicitar o serviço, conforme disponibilidade de agenda.