Transporte coletivo de Porto Real tem limpeza intensificada

Matéria publicada em 23 de junho de 2020, 19:27 horas

Com retorno das atividades da PSA Peugeot, pontos de ônibus receberam higienização redobrada da prefeitura

Porto Real – O prefeito de Porto Real, Ailton Marques, anunciou nas redes sociais que os pontos de ônibus e os transportes coletivos estão recebendo desinfecção redobrada devido ao retorno das atividades da PSA Peugeot, nesta terça-feira (23). A desinfecção é uma das medidas de combate contra o coronavírus. Segundo o prefeito, com o retorno dos trabalhadores, haverá aumento de fluxo nos ônibus.

– Hoje, então, tivemos uma intensificação nos nossos ônibus municipais contra desinfecção. Passamos lá higienizando em relação a desinfecção nos pontos e dentro dos ônibus, veículos que transportam os funcionários da PSA – disse o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Luiz Fernando Curty Jardim, destacou a importância da conscientização de todos para combater a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

– O vírus ainda está no meio de nós. As pessoas precisam ter consciência que é um cuidando do outro, quer dizer, o comércio e o cidadão devem colaborar uns com os outros para que nosso índice fique baixo, para termos os leitos de UTI ou o hospital de retaguarda a condição de atender a todos, se houver necessidade. Quem vai direcionar e dimensionar isso aqui é a população , nada mais que o munícipe tendo consciência de lavar as mãos, usar as máscaras, evitar aglomeração, isso aqui vai colaborar para que a gente passe por isso de forma menos traumática possível – declarou o secretário.

Investimento

O prefeito Ailton Marques afirmou em transmissão ao vivo nas redes sociais que a prefeitura investe cerca de 30% de arrecadação para a Saúde. Segundo ele, são cerca de 28,7% investidos no objetivo de melhorar as condições de atendimentos para os moradores, como exames, realizações de cirurgias, manutenções e revitalizações nas unidades de saúde.

– São 30% do que a gente arrecada investidos na Saúde. Graças a isso, no nosso Hospital Municipal São Francisco de Assis tivemos um aumento de 11% nos atendimentos na clínica médica, na pediatria, na maternidade e no dentista. Só em 2019 atendemos 49.361 pessoas, aumentou o número de atendimentos no hospital. De um ano para cá aumentou em 25% o número de pacientes na UTI, foram 162 pessoas atendidas. Melhoramos nossa UTI, ampliamos e reformamos. Teve aumento em 16% o número de pacientes em clínica médica. Teve aumento de 26% em pacientes na maternidade, o que significa que nasceram mais pessoas – detalhou o prefeito.

Ailton Marques também destacou que Porto Real aumentou em 40% o número de cirurgias eletivas, cerca de 461, e que o município oferece cirurgias a laser. Teve aumento de 55% em pacientes atendidos nos laboratórios, cerca de 25.299 exames, em 2019.

O secretário de Saúde, Luiz Fernando, disse que as cirurgias foram reprimidas neste ano por conta da pandemia da Covid-19, que forçou a parada das cirurgias.

Máscaras

A prefeitura de Porto Real recebeu nesta semana a doação de 50 máscaras do estilo face shield da Volkswagen Caminhões e Ônibus. O prefeito Ailton Marques e o secretário de Saúde Luiz Fernando também comentaram sobre as doações feitas pela CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), pela PSA que doou 300 máscaras, além de outras empresas da região Sul Fluminense que contribuem no combate a Covid-19 no município e que todas estão sendo usadas nas unidades de saúde.