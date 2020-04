Transporte intermunicipal na região muda a partir de quarta

Matéria publicada em 5 de abril de 2020, 16:02 horas

Volta Redonda, Pinheiral e Barra Mansa ficam isoladas da região, mas horários especiais garantirão transporte a quem trabalha em atividades essenciais

Sul Fluminense – O secretário estadual de Transportes, Delmo Pinho, explicou em entrevista ao DIÁRIO DO VALE as restrições ao transporte intermunicipal que passam a valer por quinze dias na região a partir desta quarta-feira (08). As cidades de Barra Mansa, Pinheiral e Volta Redonda ficam isoladas das demais por ônibus intermunicipal, ônibus fretados e vans. O transporte coletivo só está liberado entre os três municípios. Assim, circulam normalmente as linhas que interligam Volta Redonda e Pinheiral e Volta Redonda e Barra Mansa.

Ônibus intermunicipais para Resende, Angra dos Reis, Porto Real, Quatis, Itatiaia, Piraí e seus distritos e Rio Claro, além de outros municípios da região, estarão suspensos. No entanto, para Barra do Piraí, Piraí, Rio Claro, Resende e Porto Real, serão mantidos alguns horários especiais, com os ônibus parando em apenas um local em cada cidade e com policiais militares fazendo triagem dos passageiros. Só poderão embarcar os que trabalham nas atividades essenciais definidas em decreto do presidente Jair Bolsonaro.

Um novo decreto será publicado nesta segunda-feira (07) com as mudanças que serão implementadas, e anulando o decreto publicado no fim de semana.

Delmo Pinho disse que as mudanças ocorreram depois de reunião por teleconferência com os prefeitos e representantes das indústrias da região: “Recebemos muitas sugestões e ajustamos as medidas para nos adequarmos à grande interdependência entre os municípios. Sempre devemos estar abertos a fazer mudanças para melhorar”, declarou.

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, informou que a fiscalização das restrições ficará por conta do Detro, o órgão do governo estadual que regula o transporte intermunicipal.

O distrito da Califórnia, que pertence a Barra do Piraí, por enquanto, está isolado de Volta Redonda e tem conexão com Barra do Piraí. A mesma coisa ocorre com Arrozal, distrito de Piraím em relação a Volta Redonda e Pinheiral.

Pinho explicou que está estudando uma fórmula que permita que as localidades voltem a ter ligações com Volta Redonda e Pinheiral, mas adiantou que isso cortará a ligação dos distritos com suas sedes. A decisão será tomada o mais rápido possível, talvez ainda na segunda-feira (06).

Ônibus fretados para atender a empresas

Sobre os ônibus fretados que transportam moradores de Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral para empresas em outros municípios, como Resende, Porto Real e Itatiaia, eles poderão circular depois de conseguirem uma autorização especial. As empresas vão se comprometer a não parar esses veículos no caminho. Eles vão direto dos três municípios para as indústrias, e farão o mesmo na volta.

A CSN não utiliza ônibus fretados para trazer trabalhadores de outros municípios para Volta Redonda. Até o momento em que esta reportagem estava sendo escrita, a empresa não havia se manifestado.

Delmo Pinho afirmou que conversou com a Firjan, o projeto Líder do Sebrae e o Cluster Automotivo para que as providências não obrigassem nenhum trabalhador a se afastar do serviço.

Prefeituras

As prefeituras que tiverem servidores em cidades que estão inacessíveis por ônibus deverão criar formas de transportá-los, usando veículos próprios ou locados de terceiros. A medida será especialmente importante no caso de trabalhadores da área de saúde.