Tratamento oncológico e medicamentos de alto custo podem ser deduzidos do IR - Diário do Vale

7 de abril de 2023

Medida beneficiará pacientes que passam por tratamentos médicos dispendiosos

O deputado Max Lemos protocolou esta semana, na Câmara Federal, um projeto de lei que prevê a dedução de despesas no Imposto de Renda para quem faz uso contínuo de medicamentos de alto custo, tratamento oncológico e/ou realiza pagamentos a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais. O texto inclui, ainda, gastos com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses em geral.

Se aprovada, a medida mudará a base do cálculo do imposto de renda dessas pessoas. Os pacientes que declararem os custos relacionados a tratamentos oncológicos, como a terapia celular com Cart-T cell, terapia de prótons, terapia gênica, cyberknife terapia, fertilização in vitro e terapia greenlight laser, também serão beneficiados pelo projeto de lei. No caso das despesas com medicamentos, a prerrogativa é válida em casos de remédios de uso contínuo de alto custo, sendo exigida a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.

“Só quem conhece uma pessoa que necessita de cuidados permanentes e onerosos entende a importância deste Projeto de Lei. Estamos falando de seres humanos que lidam com doenças progressivas, limitantes e dolorosas. Infelizmente, além do peso emocional e físico, os pacientes e suas famílias precisam lidar com o fardo financeiro, que sufoca o planejamento econômico de muitos brasileiros. A dedução dessas despesas médicas da base de cálculo do imposto de renda é uma forma de auxiliar esses cidadãos”, defendeu Max Lemos.

O Projeto de Lei do parlamentar fluminense propõe a alteração da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995. Para o deputado federal, a aprovação da propositura é urgente. “Os integrantes do Congresso Nacional possuem uma grande responsabilidade em suas mãos. Temos a oportunidade de aliviar as preocupações de muitas pessoas. Nunca gostei de perder tempo e agora não será diferente. Já arregaçamos as mangas e estamos trabalhando para argumentar em defesa do nosso projeto”, disse Lemos.