TRE adia julgamento do pedido de impugnação  da candidatura de Neto

Matéria publicada em 9 de novembro de 2020, 17:53 horas

Rio – O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) adiou o julgamento do pedido de impugnação da candidatura do ex-prefeito Antônio Francisco Neto (DEM). O julgamento ocorreu na tarde desta segunda-feira, 09, em sessão online. O relator do processo Guilherme Couto votou contra o recurso impetrado pelos advogados de Neto e teve seu voto acompanhado por outros três desembargadores: Claudio Dell’Orto, Paulo César Vieira e Ricardo Alberto.

O desembargador Gustavo Teixeira pediu vistas, mas afirmou que deve decidir sobre o seu voto nesta terça-feira, dia 10.Vitor Marcelo disse que irá esperar a decisão do colega de tribunal para se manifestar. Enquanto aguarda o resultado final do julgamento, Neto pode seguir com a campanha normalmente.

Durante a defesa do processo, o advogado Eduardo Damian disse que o parecer contrário do TCE (Tribunal de Contas do Estado) às contas de 2011 e 2113 e a reprovação pela Câmara Municipal, não tiveram “ato doloso”, mas sim uma questão contábil. Segundo ele, não houve improbidade administrativa. O advogado afirmou que o mesmo ocorreu quando Neto foi presidente da Cehab (Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro): “As questões apontadas na Cehab são de natureza contábil, não houve dolo, nem dano ao erário”.

Entenda o caso

Em 24 de outubro, o juiz eleitoral da 131ª Zona Eleitoral, Marcelo Dias da Silva, emitiu sentença indeferindo o registro da candidatura do ex-prefeito, com base nas rejeições de suas contas quando foi presidente da Cehab-RJ, nos anos de 2005 e 2006, e nas rejeições, pela Câmara Municipal de Volta Redonda, de suas contas referentes aos anos de 2011 e 2013.