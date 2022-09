TRE indefere candidatura de Inês Pandeló; cabe recurso no TSE

Matéria publicada em 13 de setembro de 2022, 10:25 horas

Barra Mansa – O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) indeferiu o pedido de candidatura da ex-prefeita de Barra Mansa, que pretende disputar uma vaga para Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro). Ainda cabe recurso no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A decisão, tomada na noite de segunda-feira, pelo colegiado do Tribunal, foi unânime.

A assessoria de imprensa de Inês Pandeló confirmou que ela irá recorrer da decisão:

-Isto é normal no processo e já estávamos imaginando que poderia acontecer. Era algo previsível, mas a campanha continua – informou a assessoria, por meio de nota.

Outro indeferido

O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) manteve em julgamento realizado na noite desta segunda-feira, dia 12, a impugnação da candidatura do ex-prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, que estava pleiteando uma vaga para deputado federal. Ele ainda pode recorrer ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Veja a íntegra da decisão:

