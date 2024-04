TRE inicia julgamento que pode cassar mandato de Sergio Moro

País – O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná iniciou o julgamento dos processos que podem levar à cassação do mandato do senador Sergio Moro, do União-PR, ex-juiz da Operação Lava Jato.

Serão julgadas duas ações protocoladas pelo PT e pelo PL, que acusam Moro de abuso de poder econômico por supostos gastos irregulares no período de pré-campanha em 2022.

Foram citados gastos de aproximadamente R$ 2 milhões com o evento de filiação do senador ao Podemos e com a contratação de produção de vídeos e consultorias.

Caso o mandato de Sergio Moro seja cassado, caberá recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.

Fonte: Agência Brasil