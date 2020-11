TRE mantém impugnação de Neto, candidato continua na disputa pois cabe recurso

Matéria publicada em 13 de novembro de 2020, 19:06 horas

Nome do ex-prefeito estará nas urnas na eleição deste domingo em Volta Redonda; quatro desembargadores votaram contra e dois favoráveis

Rio – O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) manteve, por quatro votos a dois, a impugnação do registro da candidatura do ex-prefeito Antônio Francisco Neto, que está na disputa pela Prefeitura de Volta Redonda. Ainda cabe recurso no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e o nome do candidato estará nas urnas de votação neste domingo.

O julgamento começou na tarde desta segunda-feira, 09, em sessão online. O relator do processo, Guilherme Couto, votou contra o recurso impetrado pelos advogados de Neto e teve seu voto acompanhado pelos desembargadores Claudio Dell’Orto, Paulo César Vieira e Ricardo Alberto.

O julgamento, então, foi interrompido por pedido de vista do desembargador Gustavo Teixeira, que apresentou seu voto nesta sexta-feira (13), sendo favorável ao registro da candidatura, no que foi acompanhado por seu colega Vitro Marcelo

Entenda o caso

Em 24 de outubro, o juiz eleitoral da 131ª Zona Eleitoral, Marcelo Dias da Silva, emitiu sentença indeferindo o registro da candidatura do ex-prefeito, com base nas rejeições de suas contas pela Câmara Municipal de Volta Redonda, de suas contas referentes aos anos de 2011 e 2013, e quando ele foi presidente da Cehab-RJ, nos anos de 2005 e 2006.

Recurso

Por meio de sua assessoria, o candidato informou que entrará com os embargos de declaração no TRE. Se decisão for mantida, a defesa irá recorrer ao TSE.

-Seguimos candidatos, com nome na urna e podendo receber o voto da população, que espera uma cidade melhor para o futuro. A campanha segue normalmente. Em 2014, os adversários também estavam sem votos e igualmente tentaram levar a eleição no tapetão. No fim, o que vale é o voto e a vontade popular. Fiquem tranquilos e vamos juntos à vitória – disse Neto.