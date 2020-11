TRE mantém indeferimento e Neto vai ao TSE

Matéria publicada em 23 de novembro de 2020, 17:47 horas

Ex-prefeito busca reverter indeferimento da candidatura para ser diplomado e tomar posse no quinto mandato

Volta Redonda – Em sessão virtual na tarde desta segunda-feira (23), os desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio (TRE-RJ) decidiram manter o acórdão que confirmou o indeferimento da candidatura do ex-prefeito Antônio Francisco Neto a prefeito de Volta Redonda. Neto havia apresentado um embargo de declaração, que foi rejeitado por unanimidade.

Com esse resultado, resta ao ex-prefeito o recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Se reverter as decisões de primeira e segunda instância, ele será diplomado e tomará posse na Prefeitura de Volta Redonda. Caso Neto não tenha sucesso no recurso, haverá nova eleição para prefeito, sem sua candidatura.

Caso haja decisão que implique nova eleição, o presidente da Câmara Municipal escolhido no dia 1 de janeiro assumirá interinamente a prefeitura.

Se até 31 de dezembro de 2020 não houver decisão definitiva, o presidente da Câmara Municipal comandará a prefeitura até que haja uma solução para o caso.

Neto diz confiar em decisão favorável no TSE

Em nota enviada por sua assessoria, Neto voltou a dizer que confia na reversão do indeferimento de sua candidatura pelo TSE:

“Como era previsto, nós vamos validar nossa candidatura, vitoriosa nas urnas graças ao amplo apoio da população de Volta Redonda, em Brasília.”

“Desde o início do pleito, nós sabíamos e afirmamos que a decisão final seria tomada apenas no Tribunal Superior Eleitoral, onde estamos ingressando o mais rápido possível. No TSE, as Jurisprudências (casos similares ao nosso já julgados) tiveram parecer favorável.”

“As pessoas que votaram conosco nessa eleição têm a certeza de que estão ao lado de uma pessoa de bem, que não fez e jamais vai fazer nada para desabonar o carinho de vocês.”

“Agradeço de coração a confiança de todos. Vamos juntos e firmes para conquistarmos mais uma vitória.”