TRE recebe últimos lotes de urnas para eleições de outubro

Matéria publicada em 23 de julho de 2022, 10:15 horas

Rio – O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) recebeu, nesta terça-feira (19), o último lote de urnas eletrônicas do novo modelo (UE2020). Com essa entrega de 486 equipamentos, eleitoras e eleitores do estado do Rio de Janeiro terão 17.236 urnas do novo modelo à disposição nas eleições de outubro, de um total de 42.569.

As urnas modelo UE2020 estão com o design repaginado e o terminal de mesário tem tela sensível ao toque. Para as eleições, todas as urnas eletrônicas, independentemente do modelo, trazem novidades no software, apresentando mais recursos de acessibilidade e inovações em termos de segurança e transparência.

Após digitar o voto, antes que eleitoras e eleitores possam apertar o botão “confirma”, aparecerá na tela a mensagem “confira seu voto”. Trata-se de uma forma de tentar evitar erros de digitação. A acessibilidade para pessoas com deficiência visual ou auditiva também foi ampliada em todos os modelos de urna disponíveis para as eleições de outubro. Todas as máquinas contam com uma melhoria na sintetização da voz, que passa também a falar os nomes de suplentes e vices. Além disso, foi incluída a apresentação de um intérprete de Libras na tela da urna, para indicar os cargos em votação.