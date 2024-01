TRE-RJ inicia campanha para biometrização de 100% do eleitorado fluminense

Estado do Rio – O TRE-RJ iniciou, nesta segunda-feira (22), a campanha para a biometrização de 100% do eleitorado fluminense. O lançamento ocorreu durante coletiva de imprensa do presidente do Tribunal, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, realizada na sede da instituição, no Centro do Rio. Atualmente, o estado tem pouco mais de 65% de seus eleitores com as impressões digitais registradas na Justiça Eleitoral.

“Atenderemos até 8 de maio, data do fechamento do Cadastro Eleitoral, os cerca de 4,3 milhões de eleitores que ainda não fizeram a coleta das digitais. Quem estiver nessa situação deve procurar, o quanto antes, um de nossos 165 cartórios eleitorais ou uma das 18 Centrais de Atendimento ao Eleitor para realizar o procedimento, que é rápido e adiciona mais uma camada de segurança ao processo de votação”, explicou o desembargador.

O presidente do TRE-RJ enfatizou que a coleta das digitais não beneficia apenas o eleitor cadastrado. “As digitais coletadas garantem que cada pessoa seja única no Cadastro Eleitoral, afastando a possibilidade de um eleitor se passar por outro na hora de votar. Esse é um procedimento que reforça a segurança de todo o processo eleitoral e da sociedade”, afirmou o desembargador Henrique Carlos Figueira.

Para saber se tem ou não a biometria coletada pela Justiça Eleitoral, o eleitor ou a eleitora deve fazer a consulta neste link. Somente no caso de ainda não ter a biometria coletada o eleitor deve comparecer ao cartório eleitoral ou Central de Atendimento ao Eleitor. O eleitor(a) pode dirigir-se a qualquer um dos postos em todo o estado, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 11h às 17h. Também é possível tirar dúvidas pelo Disque TRE-RJ, pelo telefone (21) 3436-9000.

Durante a coletiva, foi anunciada também a primeira ação da Justiça Eleitoral Itinerante voltada para a coleta biométrica. De terça-feira (23) a quinta-feira (25), o TRE-RJ atenderá eleitores em guichês de atendimento montados na estação Carioca do MetrôRio, no Centro do Rio, das 9h às 15h. A estrutura será montada próximo ao Acesso C (Convento).

Quem precisa regularizar a situação eleitoral, fazer alguma alteração no cadastro ou solicitar qualquer outro serviço que não envolva coleta de biometria pode realizar o procedimento pelo site, por meio do Título Net. Diretora-geral do TRE-RJ, Eline Iris destacou a importância de o eleitor buscar atendimento o quanto antes. “O prazo final é 8 de maio, que marca o encerramento do Cadastro Eleitoral, 150 dias antes da eleição. Mas queremos evitar as tradicionais filas de última hora, até porque a coleta de biometria aumenta essa procura. O ideal é antecipar”, explica.