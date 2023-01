Trecho da Dutra em BM permanece interditado - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2023, 17:05 horas

Informação é da Polícia Rodoviária Federal; nesse ponto da rodovia, há congestionamentos de 20 km no sentido Rio e 8 no sentido São Paulo

Barra Mansa – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a pista sentido Rio da Rodovia Presidente Dutra segue interditada na altura do km 285, onde ocorreu um delizamento de terra e pedras, devido às chuvas. Há congestionamento de 20 km no sentido Rio e 8 km no sentido São Paulo.

Equipes a serviço da CCR Rio SP estão no local, retirando entulhos, e um responsável técnico está avaliando a situação para ver se haverá ou não a liberação ao tráfego após a limpeza.

A medida de cautela é necessária porque o solo está muito encharcado e é muito instável naquele local. Por enquanto, não há previsão de liberação.