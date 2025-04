Trecho da Rio-Santos será interditado por causa do alto volume de chuvas

Angra dos Reis – A CCR RioSP informa que chove forte na rodovia Rio-Santos (BR-101), na região de Angra dos Reis (RJ). Nas últimas 24h choveu mais de 127mm em um dos trechos da rodovia. Por esse motivo concessionária iniciará o procedimento de fechamento da rodovia Rio-Santos, entre os km 500 e 503.

A CCR RioSP segue monitorando os boletins meteorológicos de forma constante, uma vez que há risco de ocorrer outras interdições devido ao alto volume de chuva previsto para as próximas horas nos 270 km da rodovia.

Todas as equipes da concessionária, desde veículos operacionais à máquinas, estão de prontidão para atuar em casos mais graves. Até o momento não há registro de ocorrência na rodovia.

Pedimos que todos motoristas redobrem a atenção, sigam as orientações das autoridades e se informem sobre as condições do tempo antes de viajar. Assim que as condições meteorológicas melhorarem será realizada uma vistoria no trecho para averiguar se há risco ou não de liberar ao tráfego.

Segurança

Devido ao tempo chuvoso, a orientação é que ao se deparar com chuva intensa, o motorista pare num posto de serviço ou em uma das cidades lindeiras. Veja outras dicas de segurança da concessionária.