Trecho da RJ-155 será fechada por 10 horas

Matéria publicada em 17 de março de 2020, 11:57 horas

Objetivo é colocar estacas na via alternativa que foi aberta

Rio Claro e Angra dos Reis – A Secretaria Municipal de Obras de Rio Claro divulgou nesta terça-feira (17), que a RJ-155 (Rodovia Saturnino Braga), na altura do km 18, próximo ao túnel no sentido Angra dos Reis, será fechada entre a noite de terça-feira e a manhã de quarta-feira (18). O objetivo é colocar estacas na via alternativa, que foi aberta, na semana passada.

O trecho será fechado a partir das 20h desta terça-feira até às 6h de quarta-feira, com intervalos de 10 minutos livres para trânsito a cada 2h de paralisação.

As prefeituras de Angra dos Reis e Rio Claro iniciaram na quinta-feira (12), as obras para a abertura de uma via alternativa para o tráfego de veículos na Rodovia Saturnino Braga. A abertura da variante possibilita que veículos transitem pela via, que é a principal estrada que liga Barra Mansa a Angra dos Reis.

As chuvas no começo deste mês geraram a abertura de uma cratera no trecho, que foi aumentando no decorrer das semanas até chegar na faixa divisória entre as pistas de descida e subida da serra.