Trecho da Via Dutra é desobstruído após queda de árvore na pista

Matéria publicada em 14 de novembro de 2020, 10:57 horas

Barra Mansa – A pista sentido Rio, na Via Dutra, Km 260, em Barra Mansa, que ficou interditada, no início da manhã deste sábado, dia 14, foi totalmente liberada por volta das às 9h. A interdição do trecho ocorreu por duas horas antes, devido uma queda de árvore, que atingiu ainda a pista sentido São Paulo, que ficou, parcialmente interditada. Motoristas que passaram pelo local tiveram que trafegar pelo acostamento. .

O congestionamento no sentido Rio chegou a 13 quilômetros. Já no sentido São Paulo, o tráfego fluiu lentamente. Policiais rodoviários federais e funcionários da concessionaria Nova Dutra, que administra a rodovia, foram os responsáveis pela desobstrução do trecho onde caiu árvore. Um veículo foi atingido pelo arbusto, mas ninguém se feriu. Houve apenas danos materiais.