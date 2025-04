Trechos da Vila Nova, em Barra Mansa, recebem novo asfalto

Barra Mansa – A Avenida Presidente Kennedy, que liga Barra Mansa a Volta Redonda, passa por obras de pavimentação realizadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Prefeitura de Barra Mansa acompanha os serviços através da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM) executa parte da drenagem. O diretor da autarquia, José Geraldo Santos, o Zeca, explicou que, “Com o objetivo de otimizar o sistema de drenagem da Presidente Kennedy, o Saae está implantando 300 metros de rede de águas pluviais, além de 12 bueiros e duas caixas de visita. Esse trabalho foi iniciado no final de março e está na fase final disse Zeca. Ele afirmou que a autarquia atua nos trechos fora do contrato com o Governo do Estado.

A avenida cruza bairros como Ano Bom, Vila Delgado, Getúlio Vargas e Vale do Paraíba.

“O asfalto não para”

Nesta quinta-feira (24), os serviços seguiram no bairro Vila Nova, na Rua José Lõesch. Já foram asfaltadas as ruas Sebastião Colimerio, Francisco de Melo, Santo Onofre e Santa Luzia. A Rua Soldado Charles Fabiano deve receber o serviço no fim de semana.

O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, declarou, “A parceria da Prefeitura com o Governo do Estado continua rendendo frutos ao município. Os serviços acontecendo na Vila Nova garantirão mais qualidade de vida e facilidade de deslocamento tanto para os motoristas quanto para os pedestres, principalmente por ser um local de topografia acidentada”.

O prefeito Luiz Furlani agradeceu o apoio do governador Cláudio Castro e do secretário de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade. “Nossa cidade tem vivido nos últimos anos um momento único em sua história. Uma série de obras importantes, sendo muitas delas com apoio do governo estadual, como essa pavimentação na Vila Nova. Minha gratidão ao governador Cláudio Castro e ao secretário Uruan Andrade”.