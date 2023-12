Trem iluminado da MRS chega a Barra do Piraí  na segunda-feira

Barra do Piraí – O trem iluminado da MRS Logística vai celebrar o Natal passando pela malha ferroviária de Barra do Piraí na próxima segunda-feira (18). A previsão é de que a locomotiva à Estação Ferroviária de Barra do Piraí, na Praça Heitor Vale, às 20h30min. O trem servirá como transporte do Papai Noel, que levará entretenimento e diversão aos que estiverem presentes. “Essa ação está sendo promovida em parceria com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), e participar dela é muito importante para fortalecermos nossos laços e celebrar o Natal de forma coletiva”, aponta o secretário de Turismo e Cultura, Jair Ferreira Borges.

A locomotiva decorada com tema natalino irá cruzar diversas cidades dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Também no dia 18, o trem passará por Volta Redonda.

O prefeito Mário Esteves pontua alguns cuidados necessários a se tomar perto da locomotiva.

“Para manter a segurança e aproveitarmos esse momento por completo, é preciso tomar cuidados. Ao acompanhar a passagem do trem é importante contemplar sua decoração sem se aproximar muito do vagão”, disse o prefeito. “Além disso, é preciso ter atenção na hora de tirar fotos, é importante estar em uma área segura para que não haja acidentes e todos possam curtir mais uma noite de celebração natalina”, concluiu.