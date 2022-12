Trem iluminado da MRS leva Papai Noel para Barra do Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2022, 17:42 horas

Barra do Piraí – Um trem iluminado para o Natal irá percorrer a malha da MRS Logística nesta quarta-feira (21), em Barra do Piraí. A locomotiva irá servir como transporte para o Papai Noel e está com chegada prevista a Estação Rodoviária de Barra do Piraí, na Praça Heitor Vale, às 19 horas.

O secretário de Turismo e Cultura, Rafael Couto comenta sobre essa ação promovida pela MRS que reflete no turismo da cidade.

“Essa ação está sendo promovida em parceria com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) e participar dela é muito importante, ainda mais depois de dois anos de pandemia. Agora, podemos celebrar o Natal de forma coletiva”, aponta Rafael com entusiasmo em relação a essa ação.

A locomotiva decorada com tema natalino irá cruzar diversas cidades dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E, no dia 21, o trem, além de Barra do Piraí, também passará por outras localidades no estado como Valença, Vassouras, Paraíba do Sul, Três Rios e Comendador Levy Gasparian.

O prefeito Mario Esteves ainda lembra de alguns cuidados necessários a se tomar na presença da locomotiva, por exemplo “para manter a segurança e aproveitarmos esse momento por completo, é preciso tomar cuidados. Ao acompanhar a passagem do trem, contemplar sua decoração sem se aproximar muito do vagão”, explica Mario.

“Além disso, é preciso ter atenção na hora de tirar fotos, é importante estar em uma área segura para que não haja acidentes e tomos possamos curtir mais uma noite de celebração natalina!”, finaliza o prefeito.