Trens começam a percorrer nova linha da malha ferroviária em Barra Mansa

Matéria publicada em 22 de julho de 2022, 15:35 horas

Obras do Pátio de Manobras vão garantir a modernização e o desenvolvimento da cidade

Barra Mansa – Barra Mansa teve na manhã desta sexta-feira, dia 22, mais um avanço em relação às obras de readequação ferroviária, o Pátio de Manobras. Trens da concessionária VLI começaram a percorrer a nova linha férrea, transposta próximo ao campo do Ferroviário, no Centro. Os trabalhos são uma antiga reivindicação da população, que vão possibilitar uma convivência mais harmônica entre os pedestres, o trânsito e a ferrovia. O resultado também será o desenvolvimento e a modernização da cidade.

O supervisor da empresa Concremat, supervisora da atual etapa do empreendimento, Pedro Henrique Santa Rosa, também destacou os benefícios que a transposição da linha traz para os munícipes.

“Esta transposição da linha férrea da VLI gera facilidade para executar as obras de pavimentação (previstas dentro do projeto de readequação) ao longo da cidade. Será muito bom também para a população do próprio condomínio que a gente fez o reassentamento, pois não vai ter mais impedimento de acesso ao local. Com a realocação da linha férrea, será possível a conclusão do viaduto rodoviário próximo a Saint Gobain, bem como a nova ponte rodoviária sobre o rio Barra Mansa. Acredito que agora vai deixar a ferrovia mais concentrada, sendo que as três linhas vão ficar juntas. A tendência é tirar a manobra aqui do centro de Barra Mansa e passar lá para o bairro Barbará, beneficiando bastante a população”, explicou Pedro Henrique.

O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, reforçou novamente que o Pátio de Manobras já é uma realidade em Barra Mansa. “Todos podem visualizar que a MRS e VLI estão trafegando ao lado. E o que concluímos com isso: as obras começam na segunda feira próxima. É uma alegria para Barra Mansa”, ressaltou Eros.

O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) é o responsável por todas as intervenções que constam no projeto de readequação ferroviária – que tem uma extensão de 4,8 quilômetros do corredor ferroviário urbano no município. A Prefeitura acompanha e fiscaliza todas as etapas do processo.