Matéria publicada em 9 de agosto de 2021, 12:29 horas

Volta Redonda – A força-tarefa da Prefeitura de Volta Redonda, criada para fiscalizar as atividades econômicas e as medidas de saúde durante a pandemia de Covid-19, fechou três comércios durante atuação no último fim de semana. No período entre a sexta-feira (6) e o domingo (8), os agentes ainda autuaram e notificaram outros estabelecimentos.

De acordo com a pasta responsável pela fiscalização, na sexta-feira, dia 6, a força-tarefa percorreu os bairros Aterrado, Sessenta, Colina, Laranjal, Retiro, Bom Jesus, Volta Grande IV. Na ocasião, foram fiscalizados 9 estabelecimentos, sendo emitidas duas notificações e uma autuação.

Durante o sábado (7), as equipes fecharam três bares: dois no Ilha Parque, por apresentarem aglomeração, além de outras irregularidades; e um no bairro Santo Agostinho, por não cumprir normas e o mesmo já havia sido interditado em ocasião anterior. No total foram fiscalizados 24 estabelecimentos distribuídos pelos bairros Ilha Parque, Vila Mury, Monte Castelo, Santo Agostinho, Retiro, Monte Castelo, Jardim Amália, Morada da Colina, Aterrado e Colina.

As equipes, compostas pela Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), com auxílio da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, fecharam a atuação de fim semana, fiscalizando 17 comércios nos bairros Pinto da Serra, Jardim Tiradentes, Vila Rica, 249, Monte Castelo e Colina, sendo promovidas rondas na praça da Morada da Colina e na rotatória do bairro Vila Rica. Os agentes autuaram um estabelecimento e notificou outros dois, segundo a prefeitura.