Três corpos são encontrados em Angra dos Reis

Matéria publicada em 20 de agosto de 2022, 09:21 horas

Angra dos Reis – Os corpos de dois homens e de uma adolescente foram encontrados na sexta-feira (19) por moradores do Morro Santo Antônio, em Angra dos Reis. No dia anterior, policiais militares tinham trocado tiros com criminosos na mesma localidade, onde um homem foi encontrado baleado, mas morreu aos ser levado para o Hospital Geral da Japuiba.

No local foi apreendida uma pistola, drogas e um rádio. A Polícia Militar vai apurar se o triplo homicídio tem ligação com o tiroteio realizado na quinta-feira (18), no Morro Santo Antônio, localizado no Centro da cidade.

Já as investigações sobre as mortes estão sendo feitas pela Polícia Civil.