Três homens são presos após trocar tiros com a PM no Santo Agostinho

Matéria publicada em 15 de janeiro de 2020, 15:12 horas

Polícia foi ao local verificar denúncia de tráfico de drogas e porte ilegal de arma

Volta Redonda- Três suspeitos de tráfico de drogas foram presos, após trocar tiros com a PM, na tarde desta quarta-feira (15), na Rua Lateral, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi ao endereço para verificar denúncia de tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

No local, os agentes se dividiram e fizeram um cerco, quando os suspeitos perceberam a aproximação da PM dispararam contra os policiais, que revidaram. Apesar da troca de tiros, ninguém ficou ferido.

A PM apreendeu no local 01 revólver, calibre 38, com munições, 01 celular e drogas, que ainda estão sendo contabilizadas pela polícia.

Os três suspeitos e o material foram encaminhados à 93ª DP (Volta Redonda).