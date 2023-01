Três homens são presos com drogas em Resende - Diário do Vale

Três homens são presos com drogas em Resende

Matéria publicada em 23 de janeiro de 2023, 19:42 horas

Resende – Três homens foram presos com drogas nesta segunda-feira (23) por agentes do 37° Batalhão de Polícia Militar. Caso aconteceu na rua Angela Maria de Lima, em Itapuca, em Resende. Segundo a PM, 86 pinos de cocaína foram apreendidos.

De acordo com os agentes, durante patrulha, um dos suspeitos, de 22 anos, foi visto tentando se desfazer de uma sacola e começou a correr com a aproximação dos policiais. Ao ser alcançado e imobilizado pelos agentes, outros dois homens, um de 21 anos e outro de 41 anos, tentaram ajudar o suspeito a escapar da PM. Os três foram encaminhados juntos com o material para a 89ª DP, onde a ocorrência foi registrada.