Três homens são presos na Vila Coringa em Barra Mansa

Matéria publicada em 3 de março de 2020, 14:41 horas

Barra Mansa- Três homens, suspeitos de tráfico de drogas, foram presos na tarde desta terça-feira (03), na Rua São Jorge, no bairro Vila Coringa, em Barra Mansa. Com eles foram apreendidos um revólver, calibre 38, seis munições do mesmo calibre intactas, 863 pinos de cocaína, dois rádios de comunicação, duas bases de carregador para rádio, dois mil pinos vazios e R$ 38, 00 reais em dinheiro.

A PM chegou até os suspeitos através de uma denúncia anônima, de que eles estariam armados vendendo drogas e ameaçando os moradores. Chegando ao local, a PM identificou dois suspeitos no endereço com uma mochila nas mãos, onde estava um rádio de comunicação e 42 pinos de cocaína. A dupla disse que havia acabado de pegar o material em uma casa.

Quando a PM foi até a residência encontrou o terceiro suspeito, que confessou que tinha drogas em casa, e também um revólver, calibre 38. Todo o restante do material apreendido foi entregue pelo homem. Os três suspeitos foram encaminhados a 90ª DP (Barra Mansa), onde a ocorrência foi registrada.