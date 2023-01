Três homens são presos por tráfico de drogas, em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2023, 08:41 horas

Três homens foram presos, nesta quinta-feira (12), por tráfico de drogas, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 28º Batalhão foram ao local para apurar denúncias de que os suspeitos estariam traficando na Rua Eloy Pereira Pimentel, quando os prenderam em flagrante, com 136 pinos de cocaína, um carregador de rádio e um celular.

Todos foram conduzidos à 93ª DP.