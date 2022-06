Três irmãos de Volta Redonda conquistam troféus no Campeonato Estadual de Xadrez por categorias

Matéria publicada em 28 de junho de 2022, 15:54 horas

Volta Redonda – Neste último final de semana ocorreu o Campeonato Estadual de Xadrez por categorias no colégio Eliezer Max, nas Laranjeiras. Nossa região foi representada pelos 3 irmãos – Nicolas, Kaio e Luiz; tendo o pai Leandro como treinador.

Luiz foi campeão estadual invicto no sub-8, Kaio campeão estadual no sub-12 e Nicolas vice-campeão no sub-14. Está é a primeira vez que um trio de irmãos consegue resultados expressivos no estadual de categorias.

Nicolas e Kaio já haviam se classificado para disputar as finais do estadual na categoria adulta e ano passado representaram o Brasil no Pan-Americano de Xadrez. Os irmãos jogam xadrez desde o final de 2018 sendo ensinados pelo pai que os treina até hoje. O xadrez se tornou algo mais sério no fim de 2019 quando, por convite do colégio, eles jogaram os tradicionais jogos da primavera em Blumenau e os dois foram campeões invictos do torneio.

Na categoria adulta de xadrez geralmente se encontram os candidatos a mestre, os mestres nacionais e internacionais e os grandes mestres. Leandro lembra que busca por patrocínios para continuar a manter as disputas e viagens para os torneios e compartilha um pouco dos desafios de ser um pai treinador:

– Ser pai e treinador de três filhos não é fácil. Ainda mais quando jogam xadrez em alto nível. Existem momentos em que temos que agir mais como treinador do que como pai e em outros mais como pai do que como treinador; só a experiência nos ensina a identificar o momento de agir da maneira correta. Contudo, no fim das contas sou um torcedor entusiasta que vai apoiá-los tanto na vitória quanto na derrota. O que realmente importa é ter espírito de luta e formar um bom caráter!

Leandro também disponibilizou uma lista com os títulos alcançados pelos irmãos:

Campeões invictos jogos da primavera em Blumenau-SC 2019;

Campeão Brasileiro sub10 2020;

Medalha de bronze adulto torneio Xadrez do Direito 2020. (Ganhou premiação financeira);

Vice-campeão do torneio aberto municipal adulto em 2021 e em 2022;

Campeões invictos das seletivas para o Pan-Americano de Xadrez da Juventude 2021;

Representantes do Brasil no Pan-Americano 2021;

Campeão e vice do torneio intermunicipal estudantil 2022;

Campeão absoluto no desafio young Brasil x Moscow Karpov School na plataforma Lichess 2022. (Título internacional);

Classificados para a final absoluta do estadual 2022.